Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Расчёт западных компаний на то, что с их уходом российская экономика рухнет, не оправдался. Отечественный бизнес легко их заменил, заявил президент РФ Владимир Путин 14 марта в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, участники экономической деятельности в России подросли и окрепли, наработали связи во всём мире, у них появился свой уровень культуры. Они легко и просто заменили тех, кто покинул РФ.

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«Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас всё сразу рухнет, но ничего подобного не произошло», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в России растёт производство в сегменте малого и среднего бизнеса. Отечественные товары сразу заполнили ниши на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что антироссийские санкции в будущем могут привести к проблемам, но «всё будет нормально».