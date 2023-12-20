Вашингтон, 20 декабря, 2023, 18:14 — ИА Регнум. США расширили антироссийский санкционный список на четыре компании и один нефтетанкер. Об этом 20 декабря сообщил американский минфин.

РИА Новости / Алексей Агарышев

Санкции введены против танкера для перевозки нефтепродуктов Sanar 15, который ходит под российским флагом.

Кроме того, под ограничения попали компании Covart Energy Limited и Bellatrix Energy Limited с регистрацией в Гонконге (Китай), а также две фирмы из Объединённых Арабских Эмиратов — Voliton DMCC и Sun Ship Management D.

Как сообщало ИА Регнум, доходы России от продажи нефти в октябре составили, по данным Bloomberg, 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц. Эксперты оценивают эту ситуацию как »дыру в нефтяных санкциях» против РФ. За первые девять месяцев 2023 года российские и теневые владельцы флота перевезли более 70% российских нефтяных грузов, что позволило Москве сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил корреспонденту ИА Регнум, что итогом антироссийских санкций США стал раскол мирового танкерного флота. По его словам, те, кто его устанавливал потолок цен на российскую нефть, полагали, что мировой флот сохранится в прежнем виде и России придётся продавать нефть по 60 долларов и меньше. Но на практике оказалось, что из мирового флота выделилась отдельная группа танкеров, которые работают только с подсанкционной нефтью (российской, иранской, венесуэльской). И они перевозят российскую нефть при любых условиях и хорошо при этом зарабатывают.