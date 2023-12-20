Вашингтон, 21 декабря, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Члены палаты представителей США обратились к советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану с призывом ввести масштабные санкции против энергосектора России. Об этом говорится в обнародованном 20 декабря письме законодателей.

Сергей Корсун ИА REGNUM Санкции. Нефть

В документе осуждается продвигаемая администрацией Белого дома политика «ценового потолка», которая позволяет России «продолжать финансирование конфликта на Украине».

Конгрессмены предложили ввести «всеобъемлющий режим санкций» против энергетического сектора, который будет более эффективно действовать в отношении получаемой Россией выгоды от продажи её энергоресурсов, в том числе нефти.

Кроме того, в письме сказано, что пришло время осознать ошибку введения потолка цен на нефть, необходимы дополнительные рестрикции совместно с союзниками в Европе. Документ подписали члены комитетов и подкомитетов, курирующих финансовые вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в министерстве финансов США обновили список мер по обеспечению соблюдения так называемого «потолка цен» на российскую нефть. Теперь в США и Европе от поставщиков услуг потребуют подтверждения, откуда была загружена нефть. Кроме того, контрагентов с доступом к детализированным дополнительным затратам (на страхование и фрахт) обязали делиться ими с последующими участниками цепочки по их запросу.

Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2024 года указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть. Согласно документу, поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещаются в случае, если в контрактах прямо или косвенно указано использование введённого западными странами ограничения цен.

С 5 декабря 2022 года в ЕС вступил в силу запрет на морские перевозки российской нефти. Также ЕС и Австралия ввели «потолок цен» на поставляемую по морю нефть из России на уровне $60 за баррель для подчинённых им судов и территорий. С февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.