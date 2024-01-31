Москва, 31 января, 2024, 14:00 — ИА Регнум. С учётом конфронтационного курса официального Токио решение о прекращении переговоров с Японией по мирному договору между странами остаётся в силе, заявила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Токио вводит санкции против РФ, японское государство провоцирует русофобские настроения в обществе, у дальневосточных рубежей России наращивается военная активность с НАТО, напомнила Захарова.

«В таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных, добросовестных отношений», — сказала она на брифинге МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к новым переговорам с Россией о заключении мирного договора, при этом, по мнению Кисиды, в рамках таких переговоров должен обсуждаться вопрос о Курильских островах и должны сохраняться санкции Японии против России.

Россия может подписать мирный договор с Японией, но Курилы — это не «спорная территория», а часть РФ, и Россия будет развивать этот стратегически важный регион, а также размещать там новые виды оружия, заявил 30 января заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Подписание мирного договора между Россией и Японией возможно с учётом того, что российская Конституция защищает территориальную целостность страны, отметил в тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.