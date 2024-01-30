В Госдуме назвали условие подписания мирного договора с Японией
Депутат Чепа: мирный договор с Японией возможен, но на условиях целостности РФ
Москва, 30 января, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Подписание мирного договора между Россией и Японией возможно с учётом того, что российская Конституция защищает территориальную целостность страны. Об этом 30 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Заключение мирного договора возможно, но на определённых условиях, которых мы будем придерживаться. Никакого диктата, никакого шантажа мы не потерпим», — приводит его слова Lenta.ru.
Депутат добавил, что Москва готова подписывать мирный договор, но на условиях того, что российская Конституция защищает территориальную целостность страны.
Как ранее сообщало ИА Регнум, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. При этом Токио, по его словам, продолжит продвигать санкционное давление на Москву на фоне ситуации на Украине и продолжать поддержку Киева.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может подписать мирный договор с Токио, но Курилы — это не спорная территория, а часть России.