Москва, 30 января, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Подписание мирного договора между Россией и Японией возможно с учётом того, что российская Конституция защищает территориальную целостность страны. Об этом 30 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Заключение мирного договора возможно, но на определённых условиях, которых мы будем придерживаться. Никакого диктата, никакого шантажа мы не потерпим», — приводит его слова Lenta.ru.

Депутат добавил, что Москва готова подписывать мирный договор, но на условиях того, что российская Конституция защищает территориальную целостность страны.

Как ранее сообщало ИА Регнум, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. При этом Токио, по его словам, продолжит продвигать санкционное давление на Москву на фоне ситуации на Украине и продолжать поддержку Киева.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может подписать мирный договор с Токио, но Курилы — это не спорная территория, а часть России.