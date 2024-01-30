Москва, 30 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Россия может подписать мирный договор с Японией, но Курилы — это не «спорная территория», а часть РФ, заявил 30 января заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Сергей Красноухов/РИА Новости

Медведев напомнил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к новым переговорам с Россией о заключении мирного договора, при этом, по мнению Кисиды, в рамках этих переговоров должен обсуждаться вопрос о Курильских островах и должны сохраняться санкции Японии против России.

«Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что: 1. «Территориальный вопрос» закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда. 2. Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Что касается так называемых «чувств японского народа» по ситуации с Курильскими островами, то России на это «глубоко наплевать», добавил зампред Совбеза. Руководители Японии при желании могут вспомнить о древних традициях страны и сделать себе сеппуку, только маловероятно, что у них хватит на это решимости, учитывая, что официальный Токио «целуется взасос» с США, будто забыв об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявления Кисиды, отметил: подписание мирного договора между Россией и Японией возможно с учётом того, что российская Конституция защищает территориальную целостность страны.

В январе 2024 года во время рабочей поездки в Хабаровск президент России Владимир Путин заявил, что намерен в будущем приехать на Курильские острова. Президент отметил, что считает важным проект развития туристического кластера на Курилах.