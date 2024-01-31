Белгород, 31 января, 2024, 13:54 — ИА Регнум. В Белгородской области после атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждён объект инфраструктуры связи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи», — написал губернатор.

Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе, в селе Мокрая Орловка взрывом была повреждена линия газоснабжения, а в селе Дроновка — линия электроснабжения. Тогда обошлось без пострадавших.

Вместе с тем 31 января мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что два человека погибли на трассе Горловка — Донецк в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль.

В районе посёлка Пантелеймоновка, уточнил мэр, произошло прямое попадание беспилотного летательного аппарата ВСУ в машину с мирными гражданами. Двое погибли, ещё один получил ранения.

В Следственном комитете России заявили, что будут расследовать очередные факты обстрелов территории ДНР со стороны Украины. Помимо атаки на машину с мирными жителями, ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, в результате в посёлке погибла 54-летняя женщина.