Белгород, 30 января, 2024, 17:54 — ИА Регнум. ВСУ 30 января атаковали два населённых пункта в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе, в селе Мокрая Орловка взрывом была повреждена линия газоснабжения, а в селе Дроновка — линия электроснабжения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сразу два населённых пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В селе Мокрая Орловка взрывом повреждены КАМАЗ и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Пострадавших в результате атак не было, сотрудники оперативных и аварийных служб работают на местах происшествий, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ночь на 30 января средствами ПВО РФ была отражена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 21 дрон был перехвачен и уничтожен над пятью российскими регионами — Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

Больше всего беспилотников, 11 штук, ВСУ направили в Крым, кроме того, пять БПЛА летели в Белгородскую область, три — на Брянскую, по одному были сбиты над Калужской и Тульской областями. По предварительным данным, обошлось без жертв и существенных нарушений.

Telegram-канал российских военкоров «Военная хроника» в свою очередь ранее сообщил, что в ночь на 30 января ВС РФ нанесли серию ударов по военным объектам противника в Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Сумской областях.