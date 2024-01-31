Горловка, ДНР, 31 января, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Два человека погибли на трассе Горловка — Донецк в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль, сообщил мэр Горловки Иван Приходько 31 января в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В районе посёлка Пантелеймоновка, уточнил мэр, произошло прямое попадание беспилотного летательного аппарата ВСУ в машину с мирными гражданами. Двое погибли, ещё один получил ранения.

В Следственном комитете России заявили, что будут расследовать очередные факты обстрелов территории ДНР со стороны Украины. Помимо атаки на машину с мирными жителями, ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, в результате в посёлке погибла 54-летняя женщина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Горловке шесть сотрудников коммунальных служб подорвались на украинских минах типа «колокольчик» и погибли.