Лондон, 31 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Существует риск того, что страны Запада не смогут полноценно обеспечить Вооружённые силы Украины артиллерийскими боеприпасами, поэтому Киев может столкнуться с «критической проблемой» по их нехватке. Об этом сказано в совместном письме пяти глав правительств стран-членов Евросоюза, опубликованном газетой Financial Times.

Madeleine Kelly/Global Look Press

«Украина вскоре может столкнуться с критической проблемой: она не обладает необходимыми запасами артиллерийских боеприпасов. Обязательств (со стороны Запада. — Прим. ред.) по оказанию военной помощи может не хватить для обеспечения потребностей Украины», — сказано в письме.

Письмо подписали канцлер Германии Олаф Шольц, а также премьер-министры Марк Рютте (Нидерланды), Метте Фредериксен (Дания), Петр Фиала (Чехия) и Кая Каллас (Эстония).

По их мнению, невыполненное обещание Евросоюза по передаче Украине 1 млн боеприпасов до конца марта 2024 года является «трудной правдой».

Кроме того, подписавшие документ призвали «прямо сейчас» передать Киеву боеприпасы, БПЛА, гаубицы и системы противовоздушной обороны (ПВО). Вместе с тем главы правительств отметили, что реализация такой задачи является сложной, так как для выполнения заказов по обеспечению оружием Украины требуется как минимум год.

Как передавало ИА Регнум, 12 января корреспондент Гуидо Шмидтке заявил, что ВСУ сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с летними показателями. По его словам, это произошло из-за дефицита боеприпасов.

Экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес 8 января заявил, что у украинской армии заканчиваются снаряды. Военный уточнил, что если эта ситуация не изменится, ВСУ не удастся отражать наступление ВС России, из-за чего Киев потеряет контроль над некоторыми территориями.

В декабре прошлого года украинский генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские войска уже свернули некоторые операции из-за нехватки помощи от Запада, в частности, из-за дефицита артиллерийских снарядов.

По его словам, нехватка боеприпасов, особенно калибра 122 и 152 мм, наблюдается по всей линии фронта, что является очень большой проблемой.

Президент России Владимир Путин 1 января на встрече с военнослужащими заявил, что ситуация в зоне СВО меняется и противник сдувается. Глава государства уточнил, что у Киева начинают заканчиваться боеприпасы, потому что снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производит всего по 14 тыс. в месяц. Президент добавил, что Россия нарастила выпуск снарядов и продолжит это делать, причем кратно.