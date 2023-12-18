Киев, 18 декабря, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Украинские войска уже свернули некоторые операции из-за нехватки помощи от Запада, в частности, из-за дефицита артиллерийских снарядов. Об этом 18 декабря заявил Reuters украинский генерал Александр Тарнавский.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, нехватка боеприпасов, особенно калибра 122 и 152 мм, наблюдается по всей линии фронта, что является очень большой проблемой.

«Те объёмы, которые мы имеем сегодня, недостаточны, учитывая наши потребности. Мы перепланируем задачи, которые перед собой поставили, и уменьшаем их, потому что нам нужно их предусмотреть», — сказал Тарнавский.

Он добавил, что ВСУ перешли в оборону на некоторых участках, но местами ещё продолжают наступать.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что власти Украины готовятся к прекращению поступлений от Запада, поэтому переходят к обороне и начали строительство трёх линий фортификационных сооружений. По её словам, ситуация будет критической, даже если Запад продолжит поддержку, так как в мире начался дефицит снарядов. Она напомнила, что США и Евросоюз оказались неспособны производить больше снарядов, чем Россия.

Элитная 47-я механизированная бригада украинских войск оказалась на грани разгромного поражения из-за дефицита артиллерийских боеприпасов, 13 декабря написало американское издание Military Watch Magazine. Прекращение поставок западных вооружений способствует подрыву боеспособности Киева и может стать причиной развала фронта на самых ключевых направлениях, отметили журналисты.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что переход украинской армии к оборонительной тактике не поможет ей выстоять против Вооружённых сил России. Эксперт отметил большие потери украинской стороны, а также напомнил, что у неё заканчиваются боеприпасы. Он также уверен, что российская армия не даст ВСУ закрепиться на новых линиях обороны.