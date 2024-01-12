Киев, 12 января, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с летними показателями. Об этом заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.

AP/TASS

«ВСУ пришлось сократить частоту артиллерийских выстрелов на 90% по сравнению с летом из-за нехватки боеприпасов», — отметил журналист.

Шмидтке подчеркнул, что в конце прошлого года Германия передала Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов, а в текущем году страна поставит ещё больше боеприпасов, однако всего этого недостаточно.

«Если исходить из того, что украинцам нужно минимум от двух до пяти тысяч выстрелов в день, чтобы остановить продвижение русских вперед, это капля в море», — подытожил Шмидтке.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 января на встрече с военнослужащими заявил, что ситуация в зоне спецоперации постепенно меняется, противник сдувается. На Украине, отметил он, наступает исчерпание боеприпасов, так как снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производит всего по 14 тыс. в месяц. Россия же наращивает выпуск снарядов и продолжит наращивать, причём кратно, подчеркнул президент.

Ранее украинский генерал Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ уже свернули некоторые операции из-за нехватки помощи от Запада, в частности, из-за дефицита артиллерийских снарядов. По его словам, нехватка боеприпасов, особенно калибра 122 и 152 мм, наблюдается по всей линии фронта, что является очень большой проблемой.