Москва, 31 января, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Российский экипаж ударно-штурмового вертолёта Ка-52 уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ под Купянском, сообщили в Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ка-52

Отмечается, что Ка-52 «Аллигатор» применил по обнаруженным разведкой позициям противника авиационные средства поражения.

«Для того, чтобы обойти средства противовоздушной обороны противника, лётчики выполнили подлёт в зону боевого применения на предельно малых высотах», — пояснили в российском оборонном ведомстве.

Разведчики доложили об успешном поражении целей.

Кроме того, в состав ударной группы входили укомплектованный специалистами вертолёт поисково-спасательного обеспечения Ми-8, сотрудники парашютно-десантной службы и группы огневого прикрытия.

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Как сообщало ИА Регнум, российские расчёты автоматических гранатомётов на станке «Пламя» Западной группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении. Разведчики с помощью беспилотника обнаружили передвижение украинских боевиков. Координаты противника были переданы на пункт управления. На огневые позиции прибыли гранатомётчики и точным попаданием накрыли выявленные цели на расстоянии около 1,5 км.

В Минобороны РФ 30 января сообщили о поражении склада горючего ВСУ и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ. В течение суток российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах.