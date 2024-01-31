Москва, 31 января, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Расчёты автоматических гранатомётов на станке (АГС-17) «Пламя» Западной группировки российских войск сорвали ротацию украинских подразделений на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Mil.ru АГС

Отмечается, что российские разведчики с помощью беспилотника обнаружили передвижение боевиков ВСУ. Координаты противника были переданы на пункт управления.

На огневые позиции прибыли гранатомётчики и точным попаданием накрыли выявленные цели на расстоянии около 1,5 км.

Наводчик расчёта гранатомёта АГС-17 с позывным Лис рассказал, что разведчики с помощью дронов вскрывают наблюдательные пункты и живую силу противника. Затем ведётся работа секторами по целям с помощью корректировщиков. Военные стараются выполнить боевые задачи как можно быстрее, добавил наводчик.

По его словам, боевики ВСУ очень боятся российских АГС, потому что по сути это та же самая артиллерия, но малая.

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Как сообщало ИА Регнум, российские военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на купянском направлении из РПГ-7 разбили бронеавтомобиль с командирами ВСУ. Гранатомётчики устранили цель после полученной от разведчиков информации о передвижении противника вдоль лесополосы.

В феврале 2023 года бойцы-гранатомётчики Южного военного округа прошли подготовку на полигоне по поражению вражеских танков. Для того чтобы бойцы лучше чувствовали габариты бронированных машин, на полигоне на дальности от 200 до 400 метров установили макеты, повторяющие габариты и силуэт американского танка Abrams. Кроме того, военнослужащие изучили применение тактических приёмов перемещения в ходе боя, преодоление инженерных и минных заграждений.