Москва, 6 января, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на купянском направлении из РПГ-7 разбили бронеавтомобиль, в котором ехало командование ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Никита Третьяков ИА REGNUM Украинский бронеавтомобиль

Разведка получила информацию о движении противника, а гранатомётчики устранили цель.

Бойцы находились на боевом задании недалеко от дороги. Им передали, что в их сторону вдоль лесополосы движется бронированный автомобиль с командным составом ВСУ.

«Расчёт сразу занял огневую позицию и с первого выстрела поразил автомобиль», — рассказал командир мотострелковой роты с позывным Квадрат.

Операторы беспилотников постоянно передают в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ, отметили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, расчёт гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ на купянском направлении.

Бойцы мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж и с первого же выстрела уничтожили его.

Российские войска нанесли удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.

Минобороны опубликовало видеозапись, в которой рассказывается о российских бойцах из взвода тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк» под руководством старшего лейтенанта Вадима Петренко, более трёх часов отбивавших атаку украинских военных, в итоге обратив их в бегство.