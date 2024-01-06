Гранатомётчики ВС РФ подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ в ЛНР
Бойцы «Запада» из ручного гранатомёта разбили бронеавтомобиль с командирами ВСУ
Москва, 6 января, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на купянском направлении из РПГ-7 разбили бронеавтомобиль, в котором ехало командование ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Разведка получила информацию о движении противника, а гранатомётчики устранили цель.
Бойцы находились на боевом задании недалеко от дороги. Им передали, что в их сторону вдоль лесополосы движется бронированный автомобиль с командным составом ВСУ.
«Расчёт сразу занял огневую позицию и с первого выстрела поразил автомобиль», — рассказал командир мотострелковой роты с позывным Квадрат.
Операторы беспилотников постоянно передают в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ, отметили в военном ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, расчёт гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ на купянском направлении.
Бойцы мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж и с первого же выстрела уничтожили его.
Российские войска нанесли удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.
Минобороны опубликовало видеозапись, в которой рассказывается о российских бойцах из взвода тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк» под руководством старшего лейтенанта Вадима Петренко, более трёх часов отбивавших атаку украинских военных, в итоге обратив их в бегство.