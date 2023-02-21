Донецк, 21 февраля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Бойцы-гранатомётчики Южного военного округа (ЮВО) на полигоне учатся поражать вражеские танки, сообщает 21 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Vitaly V. Kuzmin Гранатомёт

Для того чтобы гранатомётчики лучше чувствовали габариты танков, на полигоне установлены их полноразмерные макеты.

Макеты, повторяющие габариты и силуэт американского танка Abrams, установлены на дальности от 200 до 400 метров.

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«Гранатомётчик производит выстрел по макету танка Abrams. Макет сделан по размерам танка. Макет полностью повторяет габариты танка Abrams. Выполнено две проекции — боковая и фронтальная. Бойцы обучены, готовы, попадают», — сообщил инструктор по стрельбе из гранатомёта.

Кроме стрельбы из противотанкового гранатомёта, военнослужащие изучают применение тактических приемов перемещения в ходе боя, а также преодоление инженерных и минных заграждений.