Канберра, 30 января, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Один из высокопоставленных офицеров ВВС Украины на прошлогодней встрече с представителями Австралии на тему получения списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киев не нуждается в «летающем хламе», написала 30 января газета Australian Financial Review со ссылкой на источники.

Rob Schleiffert

«Мы не хотим ваш летающий хлам», — цитирует издание украинского офицера.

Участвующий в переговорах между Украиной и Австралией подрядчик отметил, что это «фактически убило» сделку о передаче истребителей.

По словам подрядчика, если бы офицер не совершил этого, то истребители уже летали бы над Украиной. В настоящее время отношения между странами напряжённые. Украина не предоставила вовремя запрос на получение вертолётов Taipan, добавил он.

«На Украине не умеют работать с документами. Из-за этого всё сорвалось», — признал подрядчик.

Авторы статьи утверждают, что сейчас Австралия и Украина ведут переговоры о передаче танков M1 Abrams или разведывательных вертолётов Eurocopter Tiger.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года правительство Австралии заявило о готовности предоставить украинской армии в рамках нового пакета военной помощи бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами. На Украине это не вызвало проблемы. В минобороны страны назвали данные бронемашины «новой влюблённостью» ВСУ.

Начальник главного управления доктрин и подготовки генштаба ВСУ Алексей Таран 5 января заявил, что в организации мероприятий по подготовке украинских военнослужащих за рубежом участвуют 34 государства — США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Грузия и Молдавия.

В 2024 году российская армия получит 36 тысяч единиц техники, 16 млн средств поражения, сообщил 26 января заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Это в разы больше, чем в предыдущие два года, подчеркнул он. Кроме того, ВС РФ получат более миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и связи.