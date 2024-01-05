Киев, 5 января, 2024, 19:35 — ИА Регнум. В организации мероприятий по подготовке военнослужащих ВСУ за рубежом участвуют 34 государства — США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Грузия и Молдавия, заявил 5 января начальник главного управления доктрин и подготовки генштаба ВСУ Алексей Таран.

Иван Шилов ИА Регнум

«В организацию мероприятий подготовки военнослужащих ВС Украины за рубежом вовлечена коалиция партнёров, которая насчитывает по состоянию на сегодняшний день 34 государства», — сказал Таран в интервью украинскому информагентству «Армия-информ».

Больше всего бойцов ВСУ было подготовлено в Великобритании, с февраля 2022 года там прошли обучение более 30 тысяч военнослужащих, а с 2014 года — более 50 тысяч человек, отметил Таран.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года обозреватели газеты New York Times написали, что американские инструкторы тренировали украинских военнослужащих перед контрнаступлением ВСУ по образцу армии США, как это делалось в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, но этот подход оказался безуспешным: потери ВСУ в ходе контрнаступления оказались значительными, а полоса обороны Вооружённых сил России — намного прочнее, чем это предполагали в западных странах.

Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах ранее заявил, что украинские военные не обучены даже азам стратегии. По его словам, выделенные США средства им не помогут.

4 января в Минобороны РФ, подводя итоги 2023 года, отметили, что финансовую поддержку киевскому режиму оказывают 54 иностранных государства, а общий объём их затрат составил более 203 млрд долларов.

Иностранные государства поставили ВСУ более 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников, отметили в Минобороны. На территорию Украины за время проведения специальной военной операции прибыло более 13 500 наёмников, около половины из них (5900 человек) уничтожено и почти столько же (5600) сбежало, отметили также в ведомстве.

В интересах ВСУ работают более 500 космических аппаратов США и стран НАТО, более 70 военных разведывательных спутников, остальные — коммерческие двойного назначения, а также свыше 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink для организации управления и связи, рассказали также в Минобороны.