Российская армия получит 36 тыс. единиц техники в 2024 году
Москва, 26 января, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации в 2024 году получат 36 тысяч единиц техники, 16 млн средств поражения, сообщил 26 января заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
«В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тыс. основных образцов военной техники, более 16,5 млн средств поражения», — заявил он, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.
В ведомстве уточнили, что это в разы больше, чем в предыдущие два года.
Кроме того, российская армия получит в 2024 году более миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и связи. Необходимое бюджетное финансирование выделили, подчеркнул замминистра.
На Едином дне приемки военной продукции Криворучко уточнил, что российские военные в 2023 году получили 3,5 тысячи изготовленных на российских предприятиях беспилотников, более ста самолётов и 150 вертолётов. ВКС России в прошлом году получили более 400 тысяч авиационных средств поражения зенитных управляемых ракет.
Криворучно добавил, что ВМФ России получил в 2023 году свыше 7,7 тысячи ракет, включая гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон», крылатых ракет «Калибр» и ракетные комплексы «Уран».
Замминистра также доложил, что российские военные в прошлом году получили четыре тысячи единиц артиллерии и РСЗО, более трёх тысяч броневиков. Сухопутные войска в рамках гособоронзаказа получили шесть бригадных и дивизионных комплексов ЗРС и ЗРК.
Как 11 августа 2023 года сообщало ИА Регнум, в России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило». Он предназначен для штурмовых групп. В пресс-службе предприятия — разработчика этой машины АО «Ремдизель» отметили, что новинка сможет осуществлять подвоз боеприпасов, вести транспортировку грузов и раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры.
В ноябре того же года стало известно о начале разработки нового разведывательно-ударного комплекса. В его основе лежит летательный аппарат, способный выполнять задания на больших высотах, в том числе в стратосфере.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев 22 января заявил, что российскую истребительную авиацию постоянно совершенствуют, и кроме модернизации действующих самолётов идёт производство и тестирование новых истребителей. Он добавил, что сейчас в России создают истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.