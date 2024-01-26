Москва, 26 января, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации в 2024 году получат 36 тысяч единиц техники, 16 млн средств поражения, сообщил 26 января заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Донат Сорокин/ТАСС

«В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тыс. основных образцов военной техники, более 16,5 млн средств поражения», — заявил он, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

В ведомстве уточнили, что это в разы больше, чем в предыдущие два года.

Кроме того, российская армия получит в 2024 году более миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и связи. Необходимое бюджетное финансирование выделили, подчеркнул замминистра.

На Едином дне приемки военной продукции Криворучко уточнил, что российские военные в 2023 году получили 3,5 тысячи изготовленных на российских предприятиях беспилотников, более ста самолётов и 150 вертолётов. ВКС России в прошлом году получили более 400 тысяч авиационных средств поражения зенитных управляемых ракет.

Криворучно добавил, что ВМФ России получил в 2023 году свыше 7,7 тысячи ракет, включая гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон», крылатых ракет «Калибр» и ракетные комплексы «Уран».

Замминистра также доложил, что российские военные в прошлом году получили четыре тысячи единиц артиллерии и РСЗО, более трёх тысяч броневиков. Сухопутные войска в рамках гособоронзаказа получили шесть бригадных и дивизионных комплексов ЗРС и ЗРК.

Как 11 августа 2023 года сообщало ИА Регнум, в России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило». Он предназначен для штурмовых групп. В пресс-службе предприятия — разработчика этой машины АО «Ремдизель» отметили, что новинка сможет осуществлять подвоз боеприпасов, вести транспортировку грузов и раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры.

В ноябре того же года стало известно о начале разработки нового разведывательно-ударного комплекса. В его основе лежит летательный аппарат, способный выполнять задания на больших высотах, в том числе в стратосфере.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев 22 января заявил, что российскую истребительную авиацию постоянно совершенствуют, и кроме модернизации действующих самолётов идёт производство и тестирование новых истребителей. Он добавил, что сейчас в России создают истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.