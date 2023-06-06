Канберра, 6 июня, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Власти Австралии готовы предоставить украинской армии в рамках нового пакета военной помощи бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами. Об этом 5 июня со ссылкой на источники сообщает газета Sydney Morning Herald.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В издании отмечают достижение договорённостей сторонами, но через официальные системы Канберры соглашение ещё не обработано. Предполагается, что о новом пакете военной помощи объявят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Из публикации следует, что австралийская армия была против поставок машин Hawkei с неисправными тормозами, а также необходимости предоставлять Киеву большое количество запчастей. На Украине данной проблемой не обеспокоились. В минобороны страны назвали эти бронемашины «новой влюблённостью» ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 41 списанный истребитель F/A-18 Hornet могут поставить на Украину власти Австралии. Отмечается, что самолёты можно ввести в эксплуатацию в течение четырёх месяцев, но часть из них годится лишь на детали. Киеву могут разрешить их использование только в воздушном пространстве Украины, иначе союзники прекратят обслуживание истребителей.