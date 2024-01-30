Москва, 30 января, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Участники «Совета первых» встретились с первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и руководителем Росмолодёжи Ксенией Разуваевой. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба движения детей и молодёжи «Движение первых».

Михаил Метцель/ТАСС

Встреча прошла 30 января на площадке съезда «Движения первых» на выставке «Россия» на ВДНХ. Школьники и студенты поделились историями развития своих инициатив и планами работы над проектами на 2024 год.

Кириенко отметил заслуги всех участников федерального «Совета первых», каждый из которых взял на себя ответственность представлять свои регионы и команды активистов.

«Владимир Путин сказал, что такая большая общероссийская детская организация, как «Движение первых», не может делаться взрослыми для детей, она не будет работать. Можно делать только вместе. При это всё, что делается в «Движении первых», делается по вашим идеям и предложениям, и наша задача — помочь, чтобы ваши мечты и идеи реализовались», — сказал Кириенко.

Во время встречи участники движения рассказали о своём опыте работы над проектами. Так, Елизавета Клюева из Белгородской области отметила необходимость формирования экологической грамотности у учеников младших классов. Рифат Ахметзянов из Ульяновской области подчеркнул необходимость возрождения традиции наставничества у старшеклассников.

Дарья Филёва из Оренбургской области рассказала про инициативу сохранения памятников исторического значения на малой родине в рамках проекта «Хранители истории». Эмилия Забирова из Москвы — про желание поддерживать инициативы ребят по всей стране. Камилла Нуруллина из Татарстана добавила, что все региональные проекты нужно масштабировать на федеральный уровень.

«Не случайно съезд проходит на выставке-форуме «Россия». Здесь собрано всё то, чем гордится наша страна. Каждое достижение, которое сейчас представлено здесь, когда-то тоже было чьей-то мечтой. Были люди, которые не свернули с пути и не просто продолжили мечтать, а сделали мечту своей целью. И у них всё получилось, потому что если по-настоящему чего-то хотеть, то всё всегда получается», — отметил Кириенко.

Он выразил уверенность, что от того, насколько смело и отважно участники движения будут мечтать, будет зависеть то, как будет выглядеть выставка «Россия» в будущем.

Съезд проходит с 30 января по 1 февраля. Участниками стали более трёх тысяч детей, родителей и наставников со всей страны.

«Движение первых» образовано по распоряжению президента Владимира Путина в 2022 году. Своё название движение получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодёжи в Москве. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля 2022 года Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

Глава государства 5 декабря 2023 года прибыл в Пятигорск, где провёл заседание наблюдательного совета «Движения первых».