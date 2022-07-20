Учреждено Российское движение детей и молодёжи
Коктебель , Крым, 20 июля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В среду, 20 июля, во время итогового дня финала для школьников 5-7 классов и иностранных граждан Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — состоялось учредительное собрание Российского движения детей и молодежи.
Решением учредительного собрания создано Общероссийское общественно-государственного движения детей и молодежи. С участниками Учредительного собрания встретился первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, который поздравил участников собрания с важным и значимым событием для страны. Он отметил, что инициатива о создании движения исходит в первую очередь от самих детей. Это запрос нового поколения молодых ребят, которые уже сейчас хотят принимать активное участие в общественной жизни своей страны.
Он подчеркнул, что в декабре 2022 года состоится Общероссийский съезд движения детей и молодежи, где будут приняты окончательные решения о названии, о возрастных группах и атрибутах, а пока дети из всех регионов страны могут присоединиться к соавторству и предложить свои собственные идеи для движения.
Учредителями движения выступили сразу 26 крупнейших в России детско-юношеских организаций, руководители которых лично приняли участи в собрании в Дворце Суук-Су: «Большая перемена», «Российское движение школьников», «Юнармия», «Российские студенческие отряды», «Российский союз молодежи», «Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество», Военно-патриотический центр «Вымпел», Кружковое движение НТИ, ВСКС, АВЦ, Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны», Забайкальская краевая детская общественная организация «Республика юных забайкальцев», Общественная организация «Ассоциация детского движения Нижегородской области», «Союз детских, подростковых организаций РСО — Алания», Тамбовская областная общественная организация «Союз детских организаций», Ростовская региональная детско-молодежная организация «Содружество детей и молодежи Дона», Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций, Союз детских общественных объединений Республики Саха (Республика Якутия), Региональная детская общественная организация «Пионеры Башкортостана», Совет Детских Организаций Республики Татарстан, Союз детских организаций Томской области «Чудо», Региональная общественная организация поддержки детских и молодежных инициатив «Союз пионеров», Свердловская региональная общественная детская организация «Каравелла», Брянская региональная детская общественная организация «Союз пионерских, детских, подростковых организаций», Астраханская региональная общественная организация — Ассоциация детских и молодежных общественных объединений и Воронежская региональная общественная детская организация «Искра».
Единогласным решением в России было принят Устав Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Председателем собрания была выбрана руководитель региональной детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» Ирина Антонова.
Благодаря Федеральному закону у Движения есть возможность формировать первичные отделения не только на базе школ, но и в молодёжных центрах, спортивных секциях, в местных библиотеках и музеях и даже в детских лагерях. Поэтому всестороннюю поддержку будут оказывать федеральные и региональные органы власти. Среди них и Министерство культуры, и Министерство спорта, и, безусловно, силовые ведомства. Вместе с тем особая роль, конечно же, отводится системе образования, так как именно в школы каждый день приходят дети. Вне школы работу по поддержке и развитию движения будут вести специалисты сферы Молодежной политики. Но само движение не будет частью какой-либо госструктуры. Это главная отличительная особенность Движения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи, который был принят Госдумой РФ 6 июля и одобрен Советом Федерации России 8 июля. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе, и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах. А 20 апреля 2022 года на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» участница «Большой перемены» Диана Красовская высказала предложение Президенту Российской Федерации о необходимости объединить все детские организации и всех детей России в одно общее движение. Президент предложение поддержал, а в последствии принял решение возглавить Наблюдательный совет так же, как возглавляет Наблюдательный совет президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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