Пятигорск, Ставропольский край, 5 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Пятигорск, где проведёт заседание наблюдательного совета «Движения первых».

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Как отмечено в материалах к визиту президента в Пятигорск, региональные отделения «Движения первых» созданы во всех 89 субъектах РФ, также в стране работают почти 39 тысяч первичных отделений — в образовательных учреждениях и других организациях, работающих с детьми и молодежью. Более 4,1 млн участников уже присоединились к «Движению первых».

Цель работы движения — проведение государственной политики в интересах детей и молодежи, их профессиональная ориентация, всестороннее развитие и самореализация.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля 2022 года президент России подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

В апреле участница «Большой перемены» Диана Красовская на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» высказала предложение главе государства о необходимости объединить все детские организации и всех детей России в одно общее движение. Российский лидер предложение поддержал, а впоследствии принял решение возглавить Наблюдательный совет.

18 декабря на первом съезде участники мероприятия выбрали название — «Движение первых».