Брянск, 29 января, 2024, 22:25 — ИА Регнум. В Брянской области вечером 29 января пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника, сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Жуковского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По данным региональных властей, обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 29 января в небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, который ВСУ направили для совершения атаки на объекты на российской территории. Днём ранее дрон ВСУ сбили в Унечском районе Брянской области. Фрагменты дрона при падении повредили штукатурку жилого дома. В результате случившегося никто не пострадал.

Вечером 24 января над Брянской областью уничтожили три украинских БПЛА. Военные сбили дроны примерно в 21:30 мск.