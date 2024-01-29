Лондон, 30 января, 2024, 02:51 — ИА Регнум. В НАТО существует глубокое чувство вины из-за допущенного начала конфликта на Украине. Об этом в интервью вещательной корпорации «Би-би-си» заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Если бы альянс выполнил то, что обещал, и украинцы действительно встали бы на путь к полноценному членству, то, весьма вероятно, [президент России Владимир Путин] не сделал бы того, что он сделал», — сказал экс-глава британского правительства.

По словам Джонсона, вечные попытки членов альянса усидеть на двух стульях оказались фатальны.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января в ходе встречи с главами муниципальных образований президент РФ Владимир Путин назвал «придурками» руководителей киевского режима, которые, по их собственному признанию, добровольно отказались от мирных переговоров с Россией после того, как их призвал это сделать тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Власти Украины проявили своим решением несамостоятельность и некомпетентность, добавил глава российского государства.

Бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер считает, что Украине не суждено в ближайшее время попасть в НАТО, в котором обязательно найдутся противники такого решения. Если большинство членов альянса согласятся с вступлением Украины в НАТО, то будет один, два, три члена из более чем 30 стран блока, которые скажут о несвоевременности такого сценария, сказал дипломат в середине января во время дискуссии на форуме Deciding Your Tomorrow.

С точки зрения депутата Верховной рады Евгения Шевченко, вступление в НАТО и ЕС является ложным путём для Украины. Парламентарий призвал украинские власти признать это. Кроме того, депутат напомнил о том, что многие генералы ВСУ выступают против вступления в НАТО. Военачальники предупреждают, что Украина способна полностью потерять субъектность из-за членства в Североатлантическом альянсе, сказал Шевченко.