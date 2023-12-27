Киев, 27 декабря, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Вступление в НАТО и ЕС является ложным путём для Украины заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасёву.

Иван Шилов ИА Регнум Украина, НАТО и ЕС

Он отметил, стремление Киева сделать страну частью указанных организаций ошибочно. Парламентарий призвал власти Украины признать это.

Шевченко также вспомнил о словах первого украинского президента Леонида Кравчука, который сказал, что страна должна становиться нейтральной и богатой, как Швейцария. Кроме того, депутат рассказал о том, что многие известные генералы ВСУ выступают против вступления в НАТО.

По словам Шевченко, эти военачальники предупреждают, что Украина способна полностью потерять субъектность из-за членства в Североатлантическом альянсе.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук написал, что Украина планирует в 2024 году получить приглашение на вступление в НАТО. Он указал, что в следующем году альянсу исполняется 75 лет.

30 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у него нет уверенности в том, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО. Вместе с тем он подчеркнул, что Киев желает войти в Североатлантический альянс.

12 декабря президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским рассказал, что вступление Украины в НАТО может быть рассмотрено только в случае победы украинской стороны в конфликте.