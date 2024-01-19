В НАТО есть несогласные со вступлением в альянс Украины — дипломат ФРГ
Экс-посол ФРГ Ишингер: в НАТО есть несогласные со вступлением в альянс Украины
Лондон, 19 января, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Украине не суждено в ближайшее время попасть в НАТО, в котором обязательно найдутся противники этого. Об этом заявил бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер во время дискуссии на форуме Deciding Your Tomorrow («Решая свой завтрашний день»).
Дипломат предположил, что если на форуме большинство согласится с членством Украины в НАТО, то «будет один, два, три члена из более чем 30 в НАТО, которые скажут: «Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, ещё нет».
Вольфганг Ишингер также сказал, что у него нет для Киева «оптимистичного сценария» по вступлению в блок.
«Даже ни с кем не конфликтующая Швеция уже давно ждёт решения, поэтому воюющей Украине точно не следует рассчитывать на благосклонность членов организации», — заключил германский дипломат.
Как сообщало ИА Регнум, киевский режим должен отказаться от идеи вступления в НАТО, а также от практикуемой им сейчас нацистской риторики, это часть реалистичных условий завершения конфликта, заявил 18 января на пресс-конференции в МИД России глава ведомства Сергей Лавров.
Украина ради достижения мира с Россией должна отказаться от территорий и от вступления в НАТО. Об этом 16 января заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.
Сейчас Украина и Запад находятся в худшей позиции для переговоров, чем два года назад, считает она.