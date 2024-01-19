Лондон, 19 января, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Украине не суждено в ближайшее время попасть в НАТО, в котором обязательно найдутся противники этого. Об этом заявил бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер во время дискуссии на форуме Deciding Your Tomorrow («Решая свой завтрашний день»).

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

Дипломат предположил, что если на форуме большинство согласится с членством Украины в НАТО, то «будет один, два, три члена из более чем 30 в НАТО, которые скажут: «Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, ещё нет».

Вольфганг Ишингер также сказал, что у него нет для Киева «оптимистичного сценария» по вступлению в блок.

«Даже ни с кем не конфликтующая Швеция уже давно ждёт решения, поэтому воюющей Украине точно не следует рассчитывать на благосклонность членов организации», — заключил германский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим должен отказаться от идеи вступления в НАТО, а также от практикуемой им сейчас нацистской риторики, это часть реалистичных условий завершения конфликта, заявил 18 января на пресс-конференции в МИД России глава ведомства Сергей Лавров.

Украина ради достижения мира с Россией должна отказаться от территорий и от вступления в НАТО. Об этом 16 января заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

Сейчас Украина и Запад находятся в худшей позиции для переговоров, чем два года назад, считает она.