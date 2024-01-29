Вашингтон, 30 января, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Выпавшая во время полёта дверь из самолёта 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в начале января, скорее всего, вообще не была закреплена болтами. Такое предположение высказала американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

Oleg V. Belyakov Boeing 737 MAX

«Болты, необходимые для крепления части самолёта, которая оторвалась в воздухе, отсутствовали», — написали авторы издания.

Эксперты высказали мнение, что сотрудники авиастроительной компании не вкрутили болты после того, как переустановили аварийную дверь самолёта.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) сделал металловедческий анализ оторвавшейся двери, но результаты ещё не обнародованы.

«Лабораторные тесты могут показать, были ли болты на месте или их не было вообще. Новые данные расследования ожидаются уже на этой неделе», — написала газета.

Как сообщало ИА Регнум, поводом для приостановки эксплуатации 737 MAX и последовавших проверок послужил авиаинцидент с рейсом, следовавшим 5 января из Портленда в Онтарио. На высоте около 5 км у Boeing авиакомпании Alaska Airlines, на борту которого находились 180 человек, включая шесть членов экипажа, вырвало кусок фюзеляжа вместе с дверью аварийного выхода. Позднее оторвавшуюся в полёте дверь нашёл житель Портленда. Деталь упала на заднем дворе частного дома. Люди в результате ЧП не пострадали.

По словам главы Национального совета по безопасности на транспорте США Дженифер Хоменди, воздушное судно получало сигналы о возможной разгерметизации салона во время трёх предыдущих рейсов: 7 декабря, 3 января и 4 января.

Самолёт Boeing 737 Max был запрещён к полётам во всём мире в марте 2019 года после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек. Причиной катастроф стали недостатки лайнера.

American Airlines вернула Boeing 737 Max для полётов на внутренних рейсах в конце декабря 2020 года, а в марте 2021 года заключила контракт на поставку 23 авиалайнеров данной модели.

Примерно в то же время телеканал СNBC информировал, что авиастроительная корпорация Boeing впервые с ноября 2019 года получила за месяц больше заявок на приобретение самолётов, чем отказов от ранее сделанных заказов.

После ЧП с оторванной дверью United Airlines обнаружила незатянутые болты в панелях 10 из 79 своих самолётов Boeing 737 MAX 9, пишет Reuters. Эксплуатацию 737 MAX 9 вновь приостановили по всему миру.

В парке российских авиакомпаний нет самолётов Boeing 737 MAX 9, отмечалось в заявлении Росавиации 8 января.

Глава Boeing Дэйв Кэлхун признал наличие проблем у лайнеров модели 737 MAX. Произошло это после того, как специалисты американской авиакомпании United Airlines обнаружили незакреплённые болты на дверях нескольких самолётов этого типа. Кэлхун заявил, что произошедшее стало для компании первоочередным вопросом, ключом к решению которого станет «признание ошибки».