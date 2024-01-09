Вашингтон, 9 января, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Авиакомпания Alaska Airlines сообщила об итогах проверки после ЧП с самолётам Boeing, у которого во время полёта оторвало дверь. В нескольких самолётах нашли незакрепленное оборудование, сообщила компания на своём сайте.

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«Первоначальные отчёты наших технических специалистов указывают, что на некоторых самолётах было видно незакрепленное оборудование», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, в США 5 января во время перелёта Boeing 737-9 MAX авикомпании Alaska Airlines из Портленда в Онтарио на высоте пять километров произошла разгерматизация салона. В корпусе образовалось отверстие, поскольку оторвалась заглушка фюзеляжа.

На борту находились 180 человек, включая шесть членов экипажа. Самолёт совершил экстренную посадку. Люди в результате ЧП не пострадали.

В США приостановили эксплуатацию 171 Boeing 737-9 MAX и начали срочную инспекцию. Alaska Airlines приостановила эксплуатацию 65 самолётов.

Оторвавшуюся в полёте дверь нашёл житель Портленда. Заглушка фюзеляжа упала на заднем дворе частного дома.

По словам председателя американского Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди, признаки неисправности у Boeing проявились задолго до этого полёта. Выяснилось, что сигнализирующая о неисправности автоматической разгерметизации салона лампочка загоралась во время трёх предыдущих полётов.