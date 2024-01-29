Брюссель, 29 января, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в ближайшее время, если власти не пойдут им навстречу и не выполнят их требования, пишет 29 января газета «Известия» со ссылкой на бельгийское издание Le Soir.

OLIVIER MATTHYS /EPA/TASS

«Это может произойти в среду или в четверг (31 января или 1 февраля. — Прим. ред.)», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 28 января в Федерации молодых фермеров Бельгии (FjA) сообщили, что бельгийские фермеры присоединились к протестам французских коллег. В протестных акциях в разных частях страны задействовано около 100 тракторов. Протестующие заблокировали движение на трассе E19 (Брюссель — Париж) возле Ватерлоо, E411 (Брюссель — Люксембург), E42 (Монс — Льеж) в районе Намюра и частично E25 (Льеж — Люксембург).

FjA объявила, что блокировка автострад продолжится до утра 29 января, и призвала граждан Бельгии поддержать протест фермеров.

Протесты французских фермеров начались в январе 2024 года на фоне предстоящего повышения цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на топливо. Кроме того, протестующие высказали недовольство падением уровня доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

В район под Парижем, где находится крупнейший в Европе оптовый продуктовый рынок Рюнжи, на фоне протестов фермеров была стянута бронетехника, а участники акции пригрозили полностью заблокировать столицу Франции.