Брюссель, 29 января, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Массовые протесты французских фермеров вдохновили их коллег в Бельгии, заблокировавших тракторами четыре главные автострады страны. Об этом 28 января сообщила Федерация молодых фермеров Бельгии (FjA), передаёт телеканал VRT.

Бельгия

В протестных акциях в разных частях королевства задействовано около 100 тракторов. Протестующие заблокировали движение на трассе E19 (Брюссель — Париж) возле Ватерлоо, E411 (Брюссель — Люксембург), E42 (Монс — Льеж) в районе Намюра, и частично E25 (Льеж — Люксембург).

FjA объявила, что блокировка автострад продолжится до утра 29 января и призвала граждан Бельгии поддержать протест фермеров.

«Граждане должны понять, что мы действуем также в их интересах. Общество, в котором фермеры находятся в опасности, может представлять опасность для всех и каждого. Мы уже видели это с энергетикой, зависимость от других регионов мира может иметь многочисленные последствия, в том числе в финансовом плане. Нужно вместе бороться, чтобы этого не произошло с сельским хозяйством», — говорится в заявлении ассоциации.

Акции носят мирный характер, рядом с фермерами на автострадах находится полиция, но действий против фермеров сотрудники полиции не предпринимают. В выходной день вечером блокировка автострад не создала сильных неудобств для водителей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Франции сотрудники жандармерии подогнали бронемашины к самому крупному в Европе оптовому продуктовому рынку Рюнжи и к аэропорту Руасси Шарль-де-Голль под Парижем. Рынок и аэропорт угрожали блокировать протестующие фермеры.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен подчеркнул, что силовики должны действовать очень сдержанно и вмешиваться лишь в крайних случаях, при угрозе жизни и здоровью людей.

Протесты французских фермеров начались в январе на фоне предстоящего повышения цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на топливо. Кроме того, протестующие высказали недовольство в связи с падением уровня доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.