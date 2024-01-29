Париж, 29 января, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Бронетехника стянута в район под Парижем, где находится крупнейший в Европе оптовый продуктовый рынок Рюнжи, на фоне протестов фермеров. Кадры с бронетехникой появились 29 января в Сети.

EPA/ТАСС

Ранее фермеры пригрозили полностью заблокировать Париж, в том числе остановить работу рынка Рюнжи. В таком случае, заявили они, «ни один грузовик» не будет снабжать город.

Власти в ответ на эти заявления развернули значительные силы правоохранителей, задействовали военную технику и вертолёты.

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Как сообщало ИА Регнум, глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить меры безопасности вокруг Парижа после угроз фермеров в знак протеста заблокировать город.

Протесты французских фермеров начались в январе на фоне предстоящего повышения цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на него. Кроме того, протестующие высказали недовольство в связи с падением уровня доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

Массовые протесты французских фермеров вдохновили их коллег в Бельгии, заблокировавших тракторами четыре главные автострады страны.