Брюссель, 29 января, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Власти Евросоюза 29 января внесли в санкционный список Екатерину Мизулину и возглавляемую ею «Лигу безопасного интернета».

РИА Новости/Максим Блинов Директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина

Санкциям Мизулина и организация, которую она возглавляет, подверглись «за нарушение прав человека», заявили в Брюсселе.

«Служу России», — написала в свою очередь Мизулина в Telegram-канале, комментируя сообщение о внесении в санкционный список.

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