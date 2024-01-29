ЕС ввёл санкции против Мизулиной и «Лиги безопасного интернета»
Брюссель, 29 января, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Власти Евросоюза 29 января внесли в санкционный список Екатерину Мизулину и возглавляемую ею «Лигу безопасного интернета».
РИА Новости/Максим Блинов
Директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина
Санкциям Мизулина и организация, которую она возглавляет, подверглись «за нарушение прав человека», заявили в Брюсселе.
«Служу России», — написала в свою очередь Мизулина в Telegram-канале, комментируя сообщение о внесении в санкционный список.
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