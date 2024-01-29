Москва, 29 января, 2024, 13:26 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили более 18 тыс. единиц украинской специальной военной автомобильной техники. Об этом проинформировал 29 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Алексей Куденко

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолётов, 265 вертолётов, 11 345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 18 007 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказано в сообщении военного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что украинские военные потеряли до 330 военных убитыми и ранеными на донецком направлении.

Он отметил, что российские военные на этом направлении в зоне проведения спецоперации отразили три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Вместе с тем украинские военные пытались атаковать в районах Шум, Кирово и Георгиевки в ДНР.

Также российские военные нанесли удары по личному составу и военной технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах Красного, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.

В результате боёв ВСУ потеряли до 330 военных убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Более того, 28 января в Минобороны также сообщили, что Вооружённые силы России нанесли удары по арсеналам и топливохранилищам украинской армии в Днепропетровской и Запорожской областях.

Уточнялось, что российские подразделения нанесли удары по 118 артиллерийским соединениям ВСУ на огневых позициях, а также по скоплениям живой силы и военной техники в 137 районах.