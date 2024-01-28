Москва, 28 января, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по арсеналам и топливохранилищам украинской армии в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом 28 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях», — сказал он.

Военный уточнил, что также армия России нанесла удары по 118 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позиция, а также по скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали, что российские расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» нанесли удары по взводным опорным пунктам мехбригады ВСУ на купянском направлении. В военном ведомстве уточнили, что пуски осуществили на расстоянии более 4,5 км.

Конашенков 27 января заявил, что ВС России нанесли удар по ЗРК С-300 украинской армии в Черкасской области и складам ВСУ в Кировоградской и Днепропетровской областях. Он уточнил, что также российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной техники противника в 102 районах.