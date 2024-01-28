Москва, 28 января, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Украинские военные за минувшие сутки потеряли до 330 военных убитыми и ранеными на донецком направлении. Об этом 28 января на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он также доложил, что российские военные на этом направлении в зоне проведения спецоперации отразили три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», ― уточнил Конашенков.

Украинские военные пытались атаковать в районах Шум, Кирово и Георгиевки в ДНР.

Также российские военные нанесли удары по личному составу и военной технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах Красного, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.

В результате боёв ВСУ потеряли до 330 военных убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января российские военные нанесли удар по украинскому ЗРК С-300 в Черкасской области и складам ВСУ в Кировоградской и Днепропетровской областях. Кроме того, под огнём российских сил оказались живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах.

За сутки ВСУ потеряли на донецком направлении до 250 военных убитыми и ранеными. Украинские военные пытались атаковать позиции российских войск в районах посёлка Шумы и села Богдановка в ДНР и нанесли удары по ВСУ в районах сёл Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка.

Ещё семь атак ВСУ российские военнослужащие отразили на купянском и краснолиманском направлениях. Пять атак совершили штурмовые группы бригад ВСУ и теробороны в районах Синьковки в Харьковской области и Терны в ДНР, две ― украинские штурмовики у Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.