Москва, 29 января, 2024, 10:30 — ИА Регнум. В Херсонской области в районе правого берега Днепра расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» российских десантников уничтожили украинский склад с боеприпасами, а также три миномётные позиции ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ 29 января.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружили полевой склад с боеприпасами и три миномётных позиции ВСУ», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что перед этим координаты объектов противника были переданы на пункт управления артиллерией, после чего расчёты 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожили полевой склад и три миномётные позиции украинских военных вместе с личным составом, который там находился.

Уточняется, что разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) находились непосредственно на правом берегу Днепра для корректировки огня артиллерии.

Вместе с тем в МО РФ сообщили, что на херсонском направлении расчёты FPV-дронов российских десантников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили три моторные лодки украинских войск.

Отмечалось, что подразделения беспилотных летательных аппаратов российских десантников из состава группировки «Днепр» каждый день уничтожают лодки и иные плавсредства украинской армии, на которых украинские военные пытаются форсировать реку Днепр.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки в зоне специальной военной операции потеряли на краснолиманском направлении до 120 военнослужащих и две бронемашины.

Кроме того, в военном ведомстве уточнили, что на данном направлении российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю.

Российские подразделения на купянском направлении отразили за сутки шесть атак украинской армии в районах сёл Синьковка Харьковской области, Терны в ДНР и посёлка Новосёловское в ЛНР, добавили тогда в военном ведомстве.