Южно-Сахалинск, 29 января, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введённый 24 января из-за снежного циклона, отменён в Сахалинской области. Соответствующий указ 29 января опубликован на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства региона.

Сергей Красноухов/РИА Новости

В документе, подписанном главой региона Валерием Лимаренко, указано, что с 10:00 по местному времени (02:00 мск) 29 января 2024 года режим «Чрезвычайная ситуация», а также региональный уровень реагирования отменяется.

Кроме того, пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что 29 января на Сахалине откроются все автомобильные дороги. Восстановлено морское и авиасообщение с материком, аэропорт Южно-Сахалинска выпустил и принял 94 внутренних и два международных авиарейса, полностью выполнив все рейсы, задержанные из-за непогоды.

В настоящее время продолжается расчистка улиц населённых пунктов Сахалина от снежных заносов и вывоз снега на специальные полигоны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что из-за сильных снегопадов в Сахалинской области 24 января ввели режим ЧС. Для школьников в восьми районах ввели дистанционное обучение, руководителям предприятий и учреждений было рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удалённый режим работы.

Кроме того, в шести районах Сахалинской области 26 января объявили лавинную опасность из-за усилившегося циклона, который практически парализовал жизнь в регионе. В Южно-Сахалинске была временно приостановлена работа международного аэропорта. В населённых пунктах наблюдались проблемы с транспортом из-за снежных заносов.