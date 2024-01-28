Южно-Сахалинск, 28 января, 2024, 10:19 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске продлили дистанционный формат обучения в школах из-за погоды, сообщили 28 января в пресс-службе минобразования Сахалинской области.

Сергей Красноухов/РИА Новости

«В связи с проведением снегоуборочных работ, в целях обеспечения безопасности детей 29 января продлён дистанционный режим обучения в школах», — сообщили в ведомстве.

Дистант продлили в Южно-Сахалинске, Долинском районе, за исключением сёл Быков и Советское, и в селе Троицкое в Анивском районе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863074" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Снегопад в Южно-Сахалинске

Как сообщало ИА Регнум, на Сахалине из-за сильных снегопадов 24 января ввели режим ЧС. В этот же день в восьми районах ввели дистант для школьников.

В шести районах Сахалинской области 26 января объявили лавинную опасность из-за усилившегося циклона. В областном центре на время закрыли аэропорт. В населённых пунктах наблюдались проблемы с транспортом из-за снега.