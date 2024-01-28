Из-за погоды на Сахалине частично продлили дистант в школах
Южно-Сахалинск, 28 января, 2024, 10:19 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске продлили дистанционный формат обучения в школах из-за погоды, сообщили 28 января в пресс-службе минобразования Сахалинской области.
«В связи с проведением снегоуборочных работ, в целях обеспечения безопасности детей 29 января продлён дистанционный режим обучения в школах», — сообщили в ведомстве.
Дистант продлили в Южно-Сахалинске, Долинском районе, за исключением сёл Быков и Советское, и в селе Троицкое в Анивском районе.
Как сообщало ИА Регнум, на Сахалине из-за сильных снегопадов 24 января ввели режим ЧС. В этот же день в восьми районах ввели дистант для школьников.
В шести районах Сахалинской области 26 января объявили лавинную опасность из-за усилившегося циклона. В областном центре на время закрыли аэропорт. В населённых пунктах наблюдались проблемы с транспортом из-за снега.