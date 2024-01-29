Вашингтон, 29 января, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал сумасшедшими американских сенаторов, призывающих власти Соединённых Штатов Америки нанести удары по объектам на территории Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Дурацкие сумасшедшие», — прокомментировал Такер Карлсон публикацию сенаторов-республиканцев от штата Южная Каролина и Техас Линдси Грэма и Джона Корнина, призывавших подвернуть Иран бомбардировкам из-за якобы связи иранских властей с йеменскими хуситами.

В понедельник Линдси Грэм после очередного удара по одной из американских баз на Ближнем Востоке заявил, что администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена должна принять меры и нанести удар по территории Ирана. По мнению сенатора, усилия, которые прилагает глава Пентагона Ллойд Остин в вопросе защиты американских военнослужащих, полностью провалились.

Как передавало ИА Регнум, 28 января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании, погибли трое американских военнослужащих. Позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что число пострадавших при атаке беспилотника увеличилось до 34. По данным телеканала CNN, восемь военных удалось эвакуировать для оказания им медицинской помощи.