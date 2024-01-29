Вашингтон, 29 января, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм после очередного удара по одной из американских баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена нанести удары по территории Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Сенатор Линдси Грэм

«Администрация Байдена может уничтожить всех иранских прокси, которых пожелает, однако это не сдержит иранскую агрессию. Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия… но и в целях сдерживания», — говорится в заявлении конгрессмена, текст которого приводит «РИА Новости» 29 января.

По его мнению, в противном случае нападения на американские военные базы продолжатся, так как усилия главы Пентагона Ллойда Остин в вопросе защиты американских военных потерпели провал.

Ранее с подобным заявлением Линдси Грэм выступил в конце прошлого года. В интервью телеканалу Fox News, он предложил нанести удары по объектам в Иране из-за того, что Тегеран якобы поддерживает йеменских хуситов.

Как передавало ИА Регнум, регулярные удары по американским военным базам на Ближнем Востоке начались после обострения палестино-израильского конфликта. Американские войска в Ираке и Сирии регулярно подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как убеждены в Вашингтоне, проиранским группировкам. Так, 28 января, в результате атаки БПЛА по базе на северо-востоке Иордании погибли трое американских военнослужащих, ещё 25 получили ранения.