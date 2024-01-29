Вашингтон, 29 января, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки эвакуировали из Иордании восемь своих военнослужащих для оказания медицинской помощи после атаки на американскую военную базу, сообщил в воскресенье, 28 января, телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По информации источника, после атаки беспилотника на американскую военную базу на северо-востоке Иордании, вблизи границы с Сирией, в результате которой погибли трое военнослужащих, удалось эвакуировать восемь военнослужащих.

Согласно заявлению Центрального командования ВС США (CENTCOM), число американских военных, получивших ранения в результате атаки на военную базу в Иордании, увеличилось до 34. В ведомстве отметили, что число пострадавших может измениться, поскольку военные продолжают обращаться за медицинской помощью.

Как передавало ИА Регнум, сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм после очередного удара по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке 28 января призвал администрацию Джо Байдена принять меры и нанести удары по территории Ирана, который, как утверждает Грэм, якобы поддерживает йеменских хуситов. По словам конгрессмена, в противном случае американские военные продолжат подвергаться нападениям, так как усилия главы Пентагона Ллойда Остина в вопросе защиты военнослужащих потерпели провал.