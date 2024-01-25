Ажен, Франция, 25 января, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Мусором и навозом завалили протестующие фермеры здание администрации и подожгли у входа автомобильные покрышки в коммуне Ажен на юге Франции. Об этом 24 января сообщил телеканал Franceinfo.

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В акции протеста принимали участие по данным местных СМИ, свыше 600 фермеров и около 300 тракторов. Митингующие фермеры сложили у ворот префектуры стог сена и покрышки, подожгли их, устроив внушительный пожар. Затем один из активистов подогнал цистерну с навозом и щедро облил ворота здания префектуры. В результате навозная куча блокировала выход из здания местным депутатам.

При этом протестующие намерены ужесточить меры воздействия на правительство. Многие фермеры уверены в том, что правительство не услышит мирных обращений, а понимает лишь жестокость. Один из демонстрантов отметил, что выполнить требования фермеров лучше сейчас, так как пожары уже полыхают по всей Франции.

По данным опроса, проведённого газетой Le Figarо, 89% французов поддерживают протестное движение фермеров. Такой высокий уровень поддержки объясняется популярностью фермеров во Франции: 93% французов хорошего мнения о фермерах, а 44% из них — очень хорошего.

Протесты фермеров во Франции начались в январе на фоне предстоящего повышения цены на дизельное топливо. Кроме того, французские фермеры недовольны падением доходов в связи с ростом импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Толчком к началу протестных акций в стране стали выступления фермеров в соседней Германии, после сокращения субсидий немецкими властями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкие средства массовой информации пытаются замалчивать протесты местных фермеров из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны и их выступления против импорта из республики.

При этом ещё в ноябре 2023 года французская газета L’Opinion предупреждала о том, что вступление Украины в ЕС поставит под удар европейских фермеров. Сельхозземли Украины составляют порядка 44 млн гектаров, это в 1,5 раза больше, чем во Франции, и в три раза превышает показатель в Польше. Выпуск и импорт украинской продукции, вынудит европейских фермеров сократить производство на 20%.