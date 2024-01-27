Париж, 27 января, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Здание социальной страховой службы практически полностью уничтожено пожаром во время протестов фермеров в Нарбонне на юго-западе Франции. Об этом 26 января сообщила региональная газета L’Indépendant.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Фермеры в ходе очередной акции протеста тракторами привезли кучу высохших виноградных лоз, свалили их возле здания Mutualité sociale agricole (MSA, «Взаимное сельскохозяйственное страхование»), а потом подожгли. Огонь ветром перекинуло на здание, и оно практически полностью выгорело, несмотря на усилия пожарных, прибывших на место происшествия.

В результате пожара никто не пострадал, работники страховой компании успели покинуть здание до начала пожара.

Глава регионального отделения MSA Софи Боннери сказала, что не может понять, в чём страховая служба провинилась перед фермерами. По словам Боннери, она за последние несколько дней провела множество встреч с представителями бастующих аграриев и всегда откликалась на их просьбы оказать помощь и содействие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что протестующие во Франции фермеры запланировали блокировку ведущих в Париж дорог, если правительство не удовлетворит их требования.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь провёл встречу с министрами сельского хозяйства и экологического перехода и обсудил с ними требования профсоюзов фермеров.

Массовые протесты фермеров начались во Франции в январе на фоне повышения цен на топливо, недовольства работников отрасли падением доходов из-за инфляции и расширения импорта во Францию сельскохозяйственной продукции с Украины.

Толчком к началу протестов стали выступления фермеров в соседней Германии после сокращения субсидий немецкими властями. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями администраций разных городов и забрасывают их навозом. Как заявили организаторы акций, протесты охватили 85 из 96 департаментов Франции.