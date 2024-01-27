Париж, 27 января, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в ответ на озвученные ранее требования профсоюзов анонсировал серию мер, которые должны успокоить протестующих в стране фермеров. Об этом Атталь заявил в ходе обращения, которое транслировала пресс-служба правительства 26 января.

Иван Шилов ИА Регнум Габриэль Атталь

«Мы решили поставить сельское хозяйство превыше всего. Я хочу разблокировать, освободить, упростить жизнь и дать нашим фермерам дышать свободно», — сказал Атталь в начале выступления.

Французский премьер-министр признал, что фермеры, представляющие, по его словам, наследие и идентичность Франции, крайне уязвимы в условиях потепления климата. При этом Атталь выразил сожаление в связи с тем, что начавшиеся 25 января массовые демонстрации фермеров сопровождаются случаями неоправданного насилия.

По словам премьера, в рамках мер, подготовленных после нескольких дней переговоров с профсоюзами, правительство откажется от увеличения налога на дизель, используемого в сельскохозяйственных целях. Также Атталь пообещал бдительнее следить за соблюдением закона, обязующего дистрибьюторов продукции обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров. Планируется упрощение ряда бюрократических процедур и усиление поддержки виноделов.

Как передавало ИА Регнум, протесты французских фермеров начались в январе на фоне предстоящего повышения цен на дизельное топливо. Кроме того, протестующие высказали недовольство в связи с падением уровня доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию. Толчком к началу протестов стали аналогичные выступления фермеров в Германии после сокращения субсидий немецкими властями.