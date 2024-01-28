Белгород, 28 января, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Жителей нескольких улиц села Стрелецкое под Белгородом временно эвакуируют из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса. Об этом 28 января сообщила глава администрации Белгородского района Анна Куташова в Telegram-канале.

РИА Новости/Макс Ветров

«Принято решение об эвакуации жителей нескольких улиц в Стрелецком, потому что нашли неразорвавшийся боеприпас», — написала она.

Глава районной администрации попросила жителей этих улиц в целях безопасности уехать не менее чем на полкилометра от места обнаружения снаряда и добавила, что сейчас идёт подомовой обход.

Куташова уточнила, что люди могут при желании самостоятельно покинуть опасную зону, а тем, кому для этого нужен транспорт, предоставят автобус. Для временного пребывания эвакуированных используют Дом культуры в Пушкарном, добавила она.

По словам главы администрации, взрывотехники Министерства обороны примут решение, как утилизировать боеприпас, когда всех жителей эвакуируют. Территориальная оборона обеспечит охрану имущества до возвращения жителей.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти регион решили эвакуировать 600 жителей рядом с местом, где обнаружили неразорвавшийся снаряд. По его словам, боеприпас нашли на улице Красноармейской.

Взрывотехники Минобороны принимали решения о способе утилизации находки. Оперштаб принял решение эвакуировать жителей 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров.