Москва, 27 января, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Украинские военные за минувшие сутки потеряли до 250 военных убитыми и раненными на донецком направлении, сообщил 27 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника», — заявил генера-лейтенант.

За минувшие стуки российские военные отразили две атаки ВСУ в районах населённых пунктов Шумы и Богдановка. ВС России также нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка в ДНР.

Кроме того, на этом направлении российские силы уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также САУ «Акация».

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