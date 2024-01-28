Москва, 28 января, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Расчёты тяжелых огнемётных систем ТОС 1А «Солнцепёк» нанесли удары по взводным опорным пунктам механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 28 января сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости/ Максим Блинов

По данным ведомства, всего группировка войск «Запад» нанесла по объектам украинской армии три удара.

«Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 км», — уточнили в МО.

С помощью корректирования огня, проведённого операторами беспилотников, все намеченные цели российские военные успешно поразили, заявили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января российские военные уничтожили ряд опорных пунктов украинской армии под Купянском, используя тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк». Как сообщил командир ТОС-1А «Солнцепёк» с позывным Чёрный, военные группировки российских войск «Запад» выполнили рядовую задачу, оказав огневую поддержку мотострелковым подразделениям.

В пресс-службе «Омсктрансмаша» 11 января заявили, что «Солнцепёки» защитят от противотанковых управляемых ракет и беспилотников-камикадзе. Для этих целей установят бортовые экраны динамической защиты.

Военный эксперт, директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что в США поднимали вопрос о запрете использования российской тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» из-за её внушительной мощности. По его словам, Вашингтон хотел отнести систему к оружию массового поражения.