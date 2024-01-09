Москва, 9 января, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ под Купянском, используя тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк», сообщили 9 января в Минобороны России.

MOD Russia/Global Look Press

Как сообщил командир ТОС-1А «Солнцепёк» с позывным Чёрный, военные группировки росссийских войск «Запад» выполнили рядовую задачу, оказав огневую поддержку мотострелковым подразделениям. Он рассказал, что ВСУ, создавая укрепления, заливают их в бетон, пытаясь удержаться на своих позициях.

«Наши термобарические снаряды созданы в том числе для таких целей. При ударе создают избыточное давление и выжигаем все живое», — сообщил Чёрный.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны проинформировало 9 января, что российские военные на южнодонецком направлении в лесополосе штурмом захватили опорный пункт ВСУ.

По словам командира отделения штурмовой группы с позывным Кожева, украинские военные бросились бежать при наступлении российских войск. Украинцы бросили при этом пулемёты и автоматы.

Минобороны 8 января сообщило об уничтожении «Солнцепёками» опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении в районе Торского выступа.