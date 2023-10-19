Москва, 19 октября, 2023, 20:40 — ИА Регнум. В США поднимали вопрос о запрете использования российской тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» из-за её внушительной мощности, рассказал 19 октября военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, США хотели отнести систему к оружию массового поражения.

Иван Шилов ИА Регнум

«Связано это с ракетами, которые применяются, а именно, эта огнемётная система использует термобарические боеприпасы», — рассказал он «Ленте․ру».

Как отметил Кнутов, небольшая дальность стрельбы ТОС заставляет близко подходить к передовой и делает её уязвимой. Чтобы этого избежать, «Солнцепёк» необходимо сопровождать танками или другой техникой, но это максимально раскрывает намерение удара.

«Поэтому, как правило, «Солнцепёки» действуют в одиночку: незаметно продвигаются к позициям, наносят удары и тут же уходят», — рассказал эксперт.

В беседе с ИА Регнум ещё один эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, почему «Солнцепёк» обращает ВСУ в бегство. Он пояснил, что физически система представляет собой 24 ствола, выпускающие специальные термобарические снаряды, создающие химическое облако и подрывающие его, втягивая кислород из облака в реакцию. Капли состава выжигаются в воздухе и взрываются, проникая в каждое отверстие. У Запада, отметил Литовкин, нет ни производства таких установок, ни боеприпасов к ним.

Украинский военнопленный также назвал «Солнцепёк» самым страшным оружием, с которым сталкивался в ходе боевых действий. Виталий Мельниченко рассказал, что это оружие, которого он боялся больше всего, потому что его используют для объёмных взрывов, для уничтожения расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях живой силы противника.